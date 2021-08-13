На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще семь получили ранения в результате нападения террористов в городе Раджури (союзная территория Джамму и Кашмир) на дом лидера местной организации правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП).

Как сообщает в пятницу агентство ANI со ссылкой на правоохранительные органы, боевики пропакистанских группировок бросили гранату в дом главы городской ячейки БДП Джасбира Сингха. От взрыва погиб четырехлетний ребенок и пострадали еще шесть членов семьи политика, а также он сам. Раненые были доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

На месте инцидента силы безопасности проводят антитеррористическую операцию.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, добивающиеся ее отделения от Индии. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.