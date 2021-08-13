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В Краснодарском крае ввели режим ЧС в трех муниципалитетах из-за подтоплений

В пяти муниципальных образованиях подтопило 26 частных домовладений и 361 придомовую территорию

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в городе Новороссийске, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края из-за произошедших в результате дождей подтоплений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"По состоянию на 12:00 13 августа 2021 года в пяти муниципальных образованиях подтоплено 26 частных домовладений и 361 придомовая территория. В муниципальных образованиях город Новороссийск, Славянский и Темрюкский районы уже введены режимы функционирования чрезвычайно ситуации, силы и средства МЧС России также переведены в аналогичный режим", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из-за непогоды ограничено движение по федеральной трассе А-290 в Темрюкском районе между поселками Соленый и Сенной.

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