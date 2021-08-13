У берегов Южных Сандвичевых островов произошло второе землетрясение за сутки

ТАСС, 13 августа. Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу у берегов Южных Сандвичевых островов, где за последние сутки наблюдается повышенная сейсмическая активность. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 830,8 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением более 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43,8 км.

В ночь на пятницу в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,5 с очагом залегания 31,6 км. Спустя четыре часа был зафиксирован еще один толчок магнитудой 6,3. Очаг тогда залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами пока не поступало.

Южные Сандвичевы острова расположены в южной части Атлантического океана. На островах архипелага нет постоянного населения.