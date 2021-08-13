В пяти районах Краснодарского края запретили купаться

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Купание запрещено на пляжах в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на пляжах выставлены информационные стенды о запрете купания, вывешены сигнальные флаги, также территории освобождены от зонтов и шезлонгов, сообщили ТАСС в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в пятницу.

Ранее ряд неблагоприятных метеоявлений прогнозировали на территории Краснодарского края из-за мезоциклона, который должен был подойти со стороны Черного моря в пятницу днем.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края проведена работа по усилению мер безопасности на пляжах. <…> В настоящее время на пляжных территориях муниципальных образований город-курорт Анапа, Темрюкский район, город Новороссийск, Славянский район, Приморско-Ахтарский район выставлены информационные аншлаги о запрете купания, вывешены сигнальные флаги, информирующие об опасности нахождения людей в воде. Пляжные территории освобождены от легкого пляжного оборудования (зонты, шезлонги)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Геленджике, Туапсинском и Ейском районах ситуация находится в штатном режиме, руководителям управлений и отделов курортов доведена информация о том, что в случае ухудшения погодных условий необходимо незамедлительно принять меры о запрете купания на водных объектах и оповещению отдыхающих.

Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, подтопил отдельные участки в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.