Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы Турции зоной бедствия

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в пятницу зонами бедствия регионы на севере республики, которые пострадали от наводнений.

"До сегодняшнего дня мы всегда показывали, что в Турции пострадавшие при землетрясениях, наводнениях, пожарах никогда не были брошены. Три провинции, пострадавшие от наводнений, были объявлены зоной бедствия. Мы не можем вернуть погибших граждан, но у нашего государства есть сила, возможность и решимость компенсировать любые потери", - подчеркнул он в ходе выступления в провинции Кастамону, которая больше всего пострадала в результате стихийного бедствия. Трансляцию ведет телеканал TRT.

Объявление зоной бедствия означает, что турецкие власти намерены производить финансовые выплаты пострадавшим, а также в случае необходимости построить социальное жилье для тех, кто остался без крова.

1 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли не менее 27 человек.