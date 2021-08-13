Мосгорсуд рассмотрит иск Юрия Лозы к Первому каналу на 5 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 3 сентября проведет слушания по иску певца Юрия Лозы на 5 млн рублей из-за трансляции песни "Плот" на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Московский городской суд 3 сентября приступит к рассмотрению иска певца и композитора Юрия Лозы к АО "Первый канал" о защите исключительных прав на музыкальное произведение "Плот", прозвучавшее в программе "Голос", запись которого в дальнейшем была размещена в сети Интернет", - сказали в суде.

В исковых требованиях Лоза просит запретить Первому каналу создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального произведения "Плот" в телепередаче "Голос". Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение и за незаконное его использование в размере 4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

По сообщению суда, истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. Лоза также услышал непристойную иронию в словах ведущих "Голоса", а также распространение несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию, отмечается в иске.