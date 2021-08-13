Два самолета Бе-200 и два вертолета прибыли в Якутию для тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Два самолета Бе-200 и два вертолета - Ми-26 и Ми-8 - прибыли на территорию Якутии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

В четверг по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

"Более недели мы живем в таком режиме, когда практически весь федеральный резерв по лесоохране уже переброшен или перебрасывается на территорию республики. В последние дни по прямому поручению президента РФ на территорию Якутии перебрасываются значительные группы сил Министерства по чрезвычайным ситуациям. Так, уже 200 спасателей находятся на территории республики. Прибыли еще дополнительно два самолета Бе-200 сегодня в Мирный. И сегодня уже на территории республики - сейчас из Нерюнгри взлетели - вертолеты Ми-26 из Хабаровского авиаотряда и Ми-8 с Амурской области", - добавил глава региона.

Ранее Николаев сообщил, что в лесах на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

В тушении лесных пожаров в Якутии, по данным МЧС, задействована авиационная группа из более чем 30 воздушных судов, принадлежащих МЧС, Минобороны и другим ведомствам. На земле работают 5 тыс. человек и 750 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. За сутки ликвидированы 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, локализованы восемь на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.