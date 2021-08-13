Суд арестовал мужчину, обвиняемого в попытке убийства жены под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Зеленоградский районный суд Калининградской области по ходатайству следствия отправил под стражу мужчину, задержанного за покушение на убийство жены, находящейся на девятом месяце беременности, и двухлетней дочери, а также за незаконное лишение свободы ребенка. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"13 августа Зеленоградским районным судом удовлетворено ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый, не имея регистрации на территории Калининградской области и постоянного источника дохода, может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на потерпевших и предпринять меры к сокрытию либо уничтожению доказательств, иным образом воспрепятствовать производству предварительного следствия. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 12 октября 2021 года", - сообщили в ведомстве.

В ночь на 12 августа 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома напал с ножом и топором на жену, находящуюся на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Мужчина остался в доме, где находились трое малолетних детей - двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь. Мальчики спали на втором этаже дома, девочку же мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить.

Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии он был задержан. Девочка не пострадала. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а", п. "в", п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и п. "г", п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Ход следствия контролируется лично руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрием Бочаровым и взят под контроль прокуратурой области.

Ранее семья, в которой произошел инцидент, в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Прокуратура проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в том числе службы участковых уполномоченных полиции. По предварительной информации, семья с детьми длительное время проживала без регистрации, уточнили надзорном ведомстве.