Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала она.

Взрыв произошел вечером 12 августа в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. В результате происшествия пострадали 17 человек, еще двое погибли.