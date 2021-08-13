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Взрыв в автобусе в Воронеже
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Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Такое решение приняли для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства.

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Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное
Взрыв в автобусе в Воронеже.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала она.

Взрыв произошел вечером 12 августа в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. В результате происшествия пострадали 17 человек, еще двое погибли. 

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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