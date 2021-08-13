{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал участницу Pussy Riot Флорес за демонстрацию нацистской символики

У правоохранителей возникли претензии к ее посту в Instagram, где изображена девушка в форме, напоминающей гестаповскую

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Коновалову) за демонстрацию нацистской символики. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Тверской суд признал Флорес виновной по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики") и назначил ей наказание в виде ареста на 15 суток", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что у правоохранителей возникли претензии к ее посту в Instagram, где изображена девушка в форме, напоминающей гестаповскую. Он был опубликован месяц назад.

22 июля Зюзинский суд Москвы арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции.

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы Pussy Riot: Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции.

Теги
Россия
Прокуратура обжаловала приговор Соболь и просит запретить ей покидать Москву
Суд ранее признал бывшего юриста ФБК виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе
Читать полностью