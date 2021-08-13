Вступившего в ИГ жителя Дагестана приговорили к 11 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана, который принимал участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным суда, подсудимый принес присягу руководителю ИГ в феврале 2020 года, записав ее на мобильный телефон."Находясь на территории Ставропольского края, принес присягу руководителю запрещенной международной террористической организации "Исламское государство". Подсудимый, записав произнесение текста присяги на свой мобильный телефон, отправил это аудиосообщение через мессенджер иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", - уточняется в сообщении. Затем подсудимый был задержан правоохранителями в апреле 2020 года.