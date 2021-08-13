Медики не нашли ранений от инородных объектов у пострадавших при взрыве в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Врачи не обнаружили у пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже повреждений от осколков или других инородных объектов. Об этом сообщила журналистам начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко.

"Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки, пока по тем данным, что видим у пациентов, мы не обнаружили", - сказала она.

По ее словам, в основном в больницы поступили пациенты с ушибами. "Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии - это были ушибы легких. Ушибы мягких тканей, ссадины - такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы, у остальных пациентов - последствия контузии и последствия баротравмы - отит", - уточнила Остроушко.