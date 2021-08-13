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Взрыв в автобусе в Воронеже

Медики не нашли ранений от инородных объектов у пострадавших при взрыве в Воронеже

В основном в больницы поступили пациенты с ушибами

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Врачи не обнаружили у пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже повреждений от осколков или других инородных объектов. Об этом сообщила журналистам начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко.

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"Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки, пока по тем данным, что видим у пациентов, мы не обнаружили", - сказала она.

По ее словам, в основном в больницы поступили пациенты с ушибами. "Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии - это были ушибы легких. Ушибы мягких тканей, ссадины - такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы, у остальных пациентов - последствия контузии и последствия баротравмы - отит", - уточнила Остроушко.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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