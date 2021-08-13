МЧС объявило штормовое предупреждение в восточной части Азовского моря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, усиление ветра до 25 м/c и ухудшение видимости прогнозируются в Азовском море у берегов Ростовской области и Краснодарского края. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В период с 00:00 до 03:00 мск и до конца суток 14 августа по восточной половине Азовского моря ожидаются местами сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 1-2 км, временами менее 500 м, в сочетании с грозой, градом, сильным северным и северо-восточным ветром с порывами до 20 м/с. При грозах [прогнозируется] шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что высота волн в открытом море может достигать до 1,5 м.

Ранее ряд неблагоприятных метеоявлений прогнозировали на территории Краснодарского края из-за мезоциклона, который должен был подойти со стороны Черного моря в пятницу днем. Дождь, прошедший в ночь на пятницу, подтопил отдельные участки в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

В соседнем Крыму штормовое предупреждение действует с понедельника. В четверг днем на востоке Крыма подтопило 170 придомовых территорий. Ночью оказались подтоплены центральные улицы Керчи, с утра на линии не вышли троллейбусы. Наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.