СК намерен отправить в психбольницу подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в убийстве своих родителей и младшей сестры в поселке Октябрьский Пермского края, направлено суд. Как сообщается на сайте СК РФ, в отношении несовершеннолетнего планируется применить меры медицинского характера.

"В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", - говорится в сообщении.

Тела трех погибших - семейной пары и их 12-летней дочери - были обнаружены в частном доме в поселке Октябрьский утром 2 марта. Уголовное дело возбудили по факту убийства двух и более лиц. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 16-летний сын погибших, который скрывался в одном из хостелов Екатеринбурга.

Следствием установлено, что 1 марта молодой человек убил топором своих мать и отца, после чего через приложение на телефоне матери похитил денежные средства. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, также топором убил и ее. Подросток дал признательные показания на допросе, а мотивом назвал семейные конфликты.