Спасатель из Марий Эл получил травму во время тушения пожара в мордовском заповеднике

ТАСС, 13 августа. Спасатель из Марий Эл, принимавший участие в борьбе с пожаром в мордовском заповеднике, госпитализирован с травмой в Саранске. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Мордовии.

"Дмитрий Рожков, старший инструктор - пожарный мобильной группировки СПСЧ из Марий Эл, с прошлой недели помогает бороться с огненной стихией на территории Мордовии. 12 августа в ходе исполнения своих служебных обязанностей он получил травму и был оперативно доставлен в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу в Саранске, где ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас врачи оценивают состояние больного как стабильное", - говорится в сообщении.

Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к пятнице 5 800 га, при этом площадь активного горения составляет 50 га. По данным республиканского ГУ МЧС, к тушению привлечено более 1,4 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Участвуют добровольцы, привлечена авиация, парашютисты-десантники продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня. Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по республике, эвакуация людей не требуется.

Пресс-служба Российского федерального ядерного центра, располагающегося в закрытом городе Сарове в соседней с Мордовией Нижегородской области, сообщила в пятницу, что на территории Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области из-за пожара в заповеднике введен режим ЧС. Накануне, 12 августа, из-за резкой смены ветра огонь с Мордовского заповедника двинулся в сторону Вознесенского и Дивеевского районов. Утром в периметре и вблизи ЗАТО Саров на территории мордовского заповедника очагов возгорания не обнаружили, при этом в ближайшие три дня ветер будет идти в сторону города, поэтому ожидается задымление и смог от потушенных очагов возгорания.

14 августа синоптики прогнозируют грозу в Мордовии. Днем местами сильный дождь.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.