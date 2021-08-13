Рассмотрение дела Юрия Жданова отложили из-за карантина в архангельском СИЗО

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Нарьян-Марский городской суд отложил рассмотрение дела Юрия Жданова - отца экс-директора ФБК (признан в России НКО-иноагентом) Ивана Жданова. Как сообщили ТАСС в горсуде, заседание, которое должно было состояться 13 августа, перенесли на 15 сентября.

"Рассмотрение дела отложено до 15 сентября", - сказала собеседница агентства.

В суде не пояснили причину переноса. Как сказал ТАСС адвокат Жданова Владимир Воронин, рассмотрение отложили из-за карантина в архангельском СИЗО. "В архангельском СИЗО, где он находится, карантин, - сказал Воронин. - По эпидемиологическим причинам никого оттуда никуда не могут доставить". По словам адвоката, Жданов болеет, у него высокая температура. "У него температура до 39, он болеет уже около недели", - добавил собеседник агентства. Адвокат уточнил, что Юрию Жданову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и ч. 2 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, в ряде исправительных учреждений ввели ограничения.

Юрия Жданова арестовали в Ростове-на-Дону 27 марта, откуда его этапировали в Архангельск, поскольку там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются делом. 19 июля Нарьян-Марский городской суд продлил арест Жданову до 12 ноября 2021 года.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбудили по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".