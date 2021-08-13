Тюменские энергетики зафиксировали рост отключений электричества по причине ДТП

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Энергетики зафиксировали рост отключений электричества вследствие наезда транспортных средств на энергообъекты в Тюменской области, сообщили в пресс-службе сетевой компании "Россети Тюмень".

"В Тюменской области растет количество инцидентов с нарушением электроснабжения вследствие наезда автотранспорта на энергообъекты. В сетях "Россети Тюмень" число нарушений электроснабжения из-за ДТП с начала 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В результате ДТП потребители остаются без света, а виновники происшествия рискуют своей жизнью. "Вероятность получить удар током при столкновении с опорами ЛЭП крайне высока. К сожалению, превентивные меры действуют не на всех. По каждому инциденту мы направляем информацию в органы внутренних дел", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по безопасности Михаила Плохова.