На трассе в Темрюкском районе Кубани ввели реверсивное движение из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Реверсивное движение ввели на региональной трассе в Темрюкском районе Краснодарского края на участке подъезда к поселку Сенной из-за подтоплений, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным главы района Федора Бабенкова, в муниципалитете за сутки выпали осадки, многократно превышающее месячные нормы.

"В связи с увеличением подъема воды на участке автодороги подъезд к поселку Сенной и созданием аварийно-опасной ситуации сотрудники Госавтоинспекции приняли решение об организации реверсивного движения. На месте сейчас дежурят инспекторы ДПС, транспорт движется по одной полосе", - говорится в сообщении ведомства.

Бабенков в своем Instagram уточнил, что за сутки в муниципалитете выпали осадки, многократно превышающее месячные нормы, синоптики прогнозируют продолжение осадков в районе в ближайшие двое суток.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе выпало 175 мм осадков, подтопило порядка 800 придомовых территорий.