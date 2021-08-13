СК возбудил дело после жалобы на некачественную медпомощь в роддоме под Липецком

ТАСС, 13 августа. Следователи возбудили уголовное дело после жалобы на ненадлежащее оказание медицинской помощи в роддоме в городе Усмань Липецкой области. Об этом в пятницу сообщает СК по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Липецкой области с целью установления объективной истины и всесторонней проверки опубликованных в социальных сетях сведений о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме города Усмань возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщает СК.

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором мама ребенка-инвалида и учитель Усманской коррекционной школы поставили под сомнение действия работников местного роддома при оказании акушерско-гинекологической помощи женщинам в период родов. В частности, герои видеосюжета говорят о том, что в последнее время в их городе стало больше детей с родовыми травмами и нарушениями речевого развития, и роды таких детей якобы принимал один и тот же акушер-гинеколог.

"С целью всестороннего расследования и установления всех обстоятельств организован комплекс следственных действий и судебных экспертиз для объективной оценки действий медперсонала и установления наличия либо отсутствия причинно-следственной связи. Изъяты медицинские карты и затребованы сведения о женщинах, получавших медпомощь в роддоме Усмани", - сообщили в СК.