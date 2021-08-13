Суд в Ленобласти заочно приговорил к 18 годам бизнесмена Тупальского за заказное убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинградский областной суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы бизнесмена Игоря Тупальского, который скрывается за границей, за организацию заказного убийства предпринимательницы в 2005 году. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Ленинградской области.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденного к наказанию в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Имя осужденного в прокуратуре не уточнили, однако, согласно картотеке Ленинградского областного суда, приговор вынесен Тупальскому.

Предпринимателя Оксану Ледневу нашли убитой в салоне автомобиля в Выборгском районе Ленинградской области в 2005 году. Как было установлено следствием, за 100 тыс. долларов осужденный нанял двух киллеров, которые тогда переоделись сотрудниками ДПС и остановили машину, за рулем которой сидела Леднева, под предлогом проверки документов, а затем шесть раз выстрелили в нее и скрылись. По данным прокуратуры, убитая была потенциальным конкурентом осужденного.

Тупальского признали виновным в организации убийства по найму группой лиц из корыстных побуждений. В 2018 году издание РБК сообщало, что Тупальского задержали в Италии и российские правоохранители направили запрос на экстрадицию, однако суд в Венеции отказался выдать его России.

Тупальский является основателем крупной компании по сносу зданий в Петербурге и Ленинградской области.