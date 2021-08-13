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Лесные пожары в России

Военные Ил-76 локализовали очаги пожаров в районе Иркутской области

Специалисты сбросили около 300 тонн воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Самолеты Минобороны РФ Ил-76 локализовали очаги природных пожаров в Киренском районе Иркутской области, сбросив порядка 300 тонн воды. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Два самолета Ил-76 совершили семь самолетовылетов, сбросили около 300 тонн воды, локализовав очаги лесных пожаров в Киренском районе", - говорится в сообщении.

В Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами. В тушении задействованы более 300 военнослужащих, два военно-транспортных самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами.

В лесах на территории Иркутской области и Якутии введен межрегиональный режим ЧС. По данным федеральной Авиалесоохраны, площадь возгораний в Иркутской области составляет более 119 тыс. га.

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