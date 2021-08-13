Суд в Петербурге продлил домашний арест депутату Заксобрания Максиму Резнику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд решил оставить без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику, который является фигурантом уголовного дела о наркотиках. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Заксобрания Максима Резника сроком до 10 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

В начале июня у Резника дома и его родственников прошли обыски, после чего его доставили на допрос в СК и затем задержали. Как сообщали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, у следствия появились основания для предъявления Резнику обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

По версии следствия, Резник в Петербурге в 2021 году приобрел для личного потребления 18 граммов каннабиса. В официальных соцсетях депутата сообщалось, что дело связано с уголовным преследованием родственника Резника Ивана Дорофеева, который также является фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков. После задержания Октябрьский суд по требованию следствия отправил депутата под домашний арест до середины августа.

Резника в сентябре 2016 года избрали депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу регионального отделения "Партии Роста". Депутат также собирался участвовать в выборах в 2021 году, однако 20 июля сообщил о решении прекратить избирательную кампанию.