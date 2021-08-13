В Ивановской области нашли тело пропавшего накануне девятилетнего мальчика

ТАСС, 13 августа. Тело девятилетнего мальчика, который пропал накануне в селе Толпыгино Ивановской области, найдено в пятницу в трансформаторной будке. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

"Около 15 часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району в трансформаторной будке в районе села Толпыгино Приволжского района. Полицейские отрабатывали район и увидели приоткрытую дверь электробудки, где и нашли мальчика", - сообщила собеседница агентства.

По данным СК по Ивановской области назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка. "В ходе следствия будут установлены лица, ответственные за содержание и безопасность объекта", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, днем 12 августа школьник Вова Леонтьев вышел из дома погулять и пропал. Вечером того же дня к поискам ребенка подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". СК по факту исчезновения ребенка возбудил уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").