Росавиация запретила "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения Ми-8

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании "Витязь-аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, запретив перевозить пассажиров.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

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При этом у компании сохраняется разрешение на грузовые перевозки и выполнение рейсов санавиации, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", - отметили в Росавиации.