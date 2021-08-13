Самолеты Ил-76 Минобороны выполнили два вылета на тушение пожаров в Якутии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Якутии, за последние сутки выполнено два вылета самолетов Ил-76. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки на очаги пожаров сброшено 84 тонны воды", - уточнили в ведомстве.

Всего с 1 июля 2021 г. экипажами военно-транспортной авиации выполнено 198 вылетов и сброшено более 8,3 тысячи тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии.

По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей выделены самолеты военно-транспортной авиации. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожаров, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.