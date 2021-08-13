На Кубани развернули 16 ПВР на случай эвакуации из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Краснодарского края развернули 16 пунктов временного размещения вместимостью порядка 1,5 тыс. человек на случай эвакуации населения при возможных подтоплениях, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На данный момент в регионе развернули 16 пунктов временного размещения жителей вместительностью до 1,5 тыс. человек. Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков доложил, что органы управления и силы муниципальных звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в 100-процентной готовности", - говорится в сообщении.

В Крымском районе за ночь выпало около 40 мм осадков, в Нижнебаканском сельском поселении дважды включали сирены, жителям рекомендовано собрать документы, поднять вещи и машины на возвышенности. В Анапе уже выпало 120 мм осадков, откачана вода с 50 придомовых территорий.

Ранее в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят в Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 12:00 мск подтопления фиксируют в пяти муниципальных образованиях, подтоплены 26 частных домовладений и 361 придомовая территория. Население пока не эвакуируют, пункты временного размещения находятся в готовности. По данным Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, смещается в сторону северной части региона, интенсивность осадков снизится к полудню субботы.