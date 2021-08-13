Суд в Белгороде приговорил подростка к двум годам колонии за мошенничество

ТАСС, 13 августа. Суд в Белгороде приговорил 17-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в мошенничестве на сумму более 1,5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В течение года девушка одолжила у знакомого более 1,5 млн рублей под различными предлогами, обещая вернуть деньги. "Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летней белгородке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в июле 2021 года девушка родила ребенка, поэтому суд отсрочил отбытие наказания до достижения ребенком 14-летия.