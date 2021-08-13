Дачные постройки на площади 400 кв. метров загорелись под Самарой

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 400 кв. м произошел в СНТ "Дубовый Гай" в Волжском районе Самарской области, горят дачные строения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в СНТ "Дубовый Гай" в мкр. Волжский. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу вызова № 2", - говорится в сообщении.

Дачные строения загорелись на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет, отметили в ГУ МЧС. Для тушения пожара привлекли 61 человека и 24 единицы техники, включая 41 человека и 14 единиц техники.