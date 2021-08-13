В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар на площади 330 га

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Даниловском районе Волгоградской области, который тушили более суток, ликвидировали на площади 330 га. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

"По состоянию на 16:00 13 августа лесной пожар в Даниловском районе Волгоградской области ликвидирован. Основные силы пожарно-спасательных подразделений выдвинулись в пункты постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

Для окарауливания на месте остаются пожарно-спасательные подразделения. Всего к ликвидации пожара было привлечено более 130 человек и 40 единиц техники.

Пожар в Даниловском районе возник в ночь на четверг, его площадь составляла 200 га. В пятницу утром пожар локализовали на площади 330 га. Жителей хутора Каменночерновского готовили к эвакуации в пункт временного размещения, но она не понадобилась.