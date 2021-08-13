Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге за неделю снизилось на 12%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Количество пациентов, госпитализированных в Петербурге с новой коронавирусной инфекцией, за неделю снизилось на 12,7%, в целом в течение месяца регистрируется снижение числа больных. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"За текущую неделю было госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую неделю", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По данным администрации, сейчас на лечении в городских стационарах находятся 5 тыс. человек.

"Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. Но третья волна коронавируса не закончилась. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Он также добавил, что в городе более месяца регистрируется постепенное снижение общего числа активных больных COVID-19, которые находятся на амбулаторном и стационарном лечении. По словам Беглова, до конца августа к лечению плановых больных вернутся три федеральных стационара.

"Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Сейчас развернуто 159 основных пунктов. Горожане также могут привиться в 43 мобильных пунктах. Практически при каждой поликлинике организована работа выездных бригад в социальные учреждения", - отметил губернатор.

На 13 августа первично привиты 1 394 539 человек. Полностью вакцинацию завершили 1 201 029 человек. По последним данным, в Петербурге выявили 553 119 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 526 189 человек, умерли 19 890. За последние сутки в городе выявили 1 810 случаев заражения.