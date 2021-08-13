Из подтопленных районов Керчи начали эвакуировать жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения началась 13 августа в Керчи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

В результате подъема уровня воды в реках из-за сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". На снимках в соцсетях видно, что вода потоком течет по некоторым улицам города. Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления.

"Эвакуированы первые 10 керчан, размещены на Войкова, 30. Решается вопрос об их расселении в гостиницы, эвакуированы Росгвардией жители переулка Вокзального", - говорится в сообщении.

На сайте ГУ МЧС России по Крыму сообщается, что десять человек, в том числе четыре ребенка, 13 августа разместили в детской школе искусств. "В Керчи развернута работа межведомственного оперативного штаба. В готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8 410 человек", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Керчи

Группировку сил и средств в подтопленных районах Крыма увеличили почти в два раза, она насчитывает 1 034 человек, 292 единицы техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. "Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время спланирована работа по уборке ила и просушке подтопленных помещений с использованием специальных тепловых пушек", - сообщается на сайте.

На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма уточняется, что в Керчи подтопило участок в районе стадиона им. 50-летия Октября. "В районе отключено электричество, жилых домов и социально-значимых объектов в данном районе нет. Локальные заявки по подтоплениям, очистке ливневок постоянно мониторятся и выполняются", - говорится в сообщении.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в штатном режиме. "В связи с подтоплениями отдельных районов маршруты движения автобусов №№ 41, 40, 19, 23, 35, 24 изменены, о чем сообщено в СМИ. Троллейбусное сообщение временно не осуществляется. В районах возможного подтопления дежурят автомобили мониторинговых групп", - уточняется в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками, держит на постоянном контроле. "В регионе работает председатель правительства Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк, который каждый час докладывает о складывающейся обстановке. Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня - июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Стихия в Крыму

Штормовое предупреждение на полуострове действует с 9 августа. 12 августа на востоке Крыма подтопило 170 придомовых территорий, из них 90 частных домов в селе Красногорка. Ночью подтопило центральные улицы Керчи, с утра на линии не вышли троллейбусы. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают 13 августа и в ночь на 14 августа.

Крым за лето уже дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.