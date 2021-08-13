В отношении жителя Уфы, который угрожал ножом полицейским, возбудили дело

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти возбуждили в отношении 36-летнего жителя Уфы. Подозреваемый в настоящее время находится в больнице, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Уфы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 13 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о мужчине, который разбил лобовое стекло автомобиля на улице Менделеева в Уфе. Он вел себя неадекватно, был вооружен ножом, также держал в руках гирю.

"В ответ на неоднократные требования полицейских сложить предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, и прекратить свои противоправные действия, подозреваемый, угрожая ножом, направился в сторону представителей власти, высказывая в их адрес угрозы применения насилия. В итоге одним из полицейских после предупредительного выстрела в воздух было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен, получив огнестрельное ранение брюшной полости, и впоследствии госпитализирован", - добавили в СК.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, также допрашиваются очевидцы, отметили в ведомстве.