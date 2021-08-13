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Лесные пожары в России

На территории ЗАТО Саров сняли режим ЧС, введенный из-за пожара в заповеднике

Подразделения МЧС и Росгвардии отбыли на места постоянной дислокации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Власти закрытого административно-территориального образования Саров в Нижегородской области, где располагается Российский федеральный ядерный центр, сняли режим ЧС, введенный ранее из-за крупного пожара на территории мордовского заповедника. Об этом сообщил в пятницу в Instagram глава города Алексей Сафонов.

"Режим ЧС на территории ЗАТО Саров снят", - написал он.

Сафонов добавил, что сегодня с территории города на места постоянной дислокации отбывают подразделения МЧС и Росгвардии, пожарные расчеты из других городов. "Еще раз спасибо, ребята. Желаю вам поскорее вернуться к родным и близким. И как следует выспаться", - отметил он.

Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда, и из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды быстро распространился. Общая площадь, пройденная огнем, достигла к пятнице 5 800 га, при этом площадь активного горения составляет 50 га.

По данным ГУ МЧС России по Мордовии, к тушению привлечены более 1,4 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС РФ из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Участвуют добровольцы, привлечена авиация, парашютисты-десантники продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииНижегородская область
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