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Взрыв в автобусе в Воронеже
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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии
© Кристина Бражникова/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.

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Взрыв в автобусе в Воронеже.

Об этом журналистам в пятницу сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно", - сообщили в департаменте. 

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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