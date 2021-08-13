Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.

Взрыв в автобусе в Воронеже.

Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

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Об этом журналистам в пятницу сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно", - сообщили в департаменте.