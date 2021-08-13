Самарского бизнесмена обвинили в мошенничестве на сумму более 60 млн рублей

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Члена совета директоров самарского теплоснабжающего предприятия "Волгатеплоснаб" Александра Швидака обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). За совершение преступления <…> предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бизнесмен с декабря 2016 года по май 2019-го похитил средства предприятия, оформив договор займа между компанией и собой как физическим лицом. При этом средствами он распорядился по своему усмотрению. Причиненный ущерб составил 60,8 млн рублей. Следствие наложило на эту сумму арест на имущество Швидака.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.