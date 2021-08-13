Татарстанские пожарные помогут тушить крупный лесной пожар в Мордовии

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные-спасатели Татарстана помогут тушить крупный лесной пожар в мордовском заповеднике. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Татарстан выехала сегодня из Казани и отправилась в Республику Мордовию для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с огнем на территории Мордовского государственного природного заповедника", - сообщили в МЧС региона.

Всего отправились 45 человек и восемь единиц техники.

Коллегам из Мордовии помогают пожарно-спасательные подразделения из Чувашии и Марий Эл, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей. Задействовали авиацию МЧС России. Всего привлекли более 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники.

В Мордовии горит государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича. Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к пятнице 5,8 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет 50 га.