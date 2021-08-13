Следствие требует арестовать водителя, врезавшегося в автобусную остановку в Москве

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Следствие просит отправить в СИЗО Игоря Корнеева, въехавшего на автомобиле в автобусную остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу И. Корнеева по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 264 [УК РФ] ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью человека")",- сказали в суде.

В четверг днем на улице Миклухо-Маклая автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку, сбив двух человек - женщину и ее внучку. Одну из пострадавших зажало между машиной и остановкой, ее деблокировали спасатели. Пострадавшие были госпитализированы. Водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

В столичной Госавтоинспекции добавили, что 61-летняя пострадавшая жива благодаря успешным реанимационным действиям. От удара у нее оторвало правую ногу, сломало другую, также она получила закрытую черепно-мозговую травму. У ее 16-летней внучки сломан палец на ноге.