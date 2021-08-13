В Петербурге задержали женщину за похищение своего совершеннолетнего сына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Женщину вместе с тремя подельниками задержали за похищение ее совершеннолетнего сына, которого связали и пытались вывезти из Санкт-Петербурга в Московскую область на машине, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам в пятницу сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД было установлено, что к совершению указанного преступления причастны трое мужчин в возрасте от 31 до 49 лет и мать потерпевшего 1972 года рождения, которые были задержаны на территории Московской области. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следователи считают, что задержанные в ночь на 12 августа приехали к дому на Товарищеском проспекте в Петербурге и попали в квартиру, где жил похищенный 25-летний мужчина. Там его уложили на пол, связали веревкой и насильно усадили в машину, на которой повезли в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщина организовала похищение сына с привлечением помощников из-за того, что ей якобы не нравился его образ жизни в Петербурге.

Согласно данной статье УК, виновным в похищении может грозить до 12 лет лишения свободы.