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Лесные пожары в России

В Татарстане объявили штормовое предупреждения из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов

Оно действует до 20 августа

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории региона. Об этом сообщили журналистам в Гидрометцентре Татарстана.

"В период с 14 по 20 августа 2021 года на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс)", - сообщили в ведомстве.

В республике введен режим ЧС в 42 из 43 районов из-за засухи и жары.

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