Ростовская полиция пресекла деятельность преступной группы, обналичившей 80 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли работу в Ростове-на-Дону организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. Злоумышленники обналичили более 80 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий по делу, возбужденному по ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), полицейские установили причастность к незаконной банковской деятельности девяти жителей Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет.

"Участники организованной группы и их пособники, подозреваемые в незаконных финансовых схемах, задержаны в ходе совместной масштабной операции управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области и регионального управления ФСБ России по Ростовской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016-2020 годах задержанные проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Фирмы-однодневки получали от компаний денежные средства за мнимые сделки. Среди основных направлений деятельности - покупка стройматериалов. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги, взимали процент за свои услуги, оставшуюся наличность они отдавали заказчикам. В ФНС эти организации предоставляли фиктивную отчетность. Таким образом злоумышленникам удалось получить доход на сумму свыше 80 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Пятеро участников организованной группы находятся под стражей, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному - домашний арест.