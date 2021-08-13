Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 млн гектаров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем площадь лесов в Якутии превысила 7 миллионов гектаров, сообщил в пятницу глава Рослесхоза Иван Советников в эфире Первого канала.

"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 миллионов гектаров. С одной стороны, звучит чудовищно - 7 миллионов гектаров. Но нужно помнить два факта. Факт первый - вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно два - три процента площади. <…> С другой стороны, это площадь пройденная огнем. Большая часть - это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить", - сказал он.