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Лесные пожары в России
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Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 млн гектаров

Это примерно 2-3% процента площади лесов в Якутии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем площадь лесов в Якутии превысила 7 миллионов гектаров, сообщил в пятницу глава Рослесхоза Иван Советников в эфире Первого канала.

"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 миллионов гектаров. С одной стороны, звучит чудовищно - 7 миллионов гектаров. Но нужно помнить два факта. Факт первый - вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно два - три процента площади. <…> С другой стороны, это площадь пройденная огнем. Большая часть - это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить", - сказал он.

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Лесные пожары в России
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