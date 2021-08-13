Поврежденные дома в Якутии восстановят по технологии ускоренного строительства

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Якутии построят быстровозводимые дома из местной древесины для жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюель Горного района по немецким технологиям. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

По данным министерства, огонь уничтожил 33 частных дома и шесть многоквартирных, а также хозяйственные постройки. "Жители села поддержали предложение построить для них дома из МХМ-панелей. Для производства плит будет использована местная древесина. Доски для панелей просушивают в специальных камерах, а в ходе термической обработки запекшаяся древесная смола будет препятствовать возникновению плесени и грибка. Панели не дают усадки, не растрескиваются и удерживают тепло", - сказали в министерстве.

Для производства МХМ-панелей используется в основном древесина хвойных пород деревьев. По характеристикам дом из МХМ-панелей не отличается от брусовых домов, при этом данная технология позволяет быстро возводить дома.

Ведутся изыскания для определения того, насколько сильно произошла оттайка грунтов из-за пожара. Это позволит провести дальнейшую разработку проектной документации домов.

Технология хорошо проявила себя в северных районах, отметили в министерстве. "Из МХМ-панелей возведены многоквартирные дома в Саскылахе, Оленьке, сейчас идет строительство в арктическом Момском районе. Активно используется такое домостроение и в Якутске и его пригородах", - сказали в Минстрое.

Уточняется, что дома по таким технологиям не дают усадки и сохраняют тепло благодаря дереву. В пресс-центре добавили, что все возведенные дома будут полностью благоустроены.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что строительство новых домов вместо уничтоженных пожарами в селе Бясь-Кюель в Якутии планируется закончить в октябре.

О помощи жителям

Ранее власти Якутии планировали отправить в лагеря отдыха детей из семей, пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии. "В данный момент 89 детей из села Бясь-Кюель отправлены в детские лагеря. Так, первые 18 детей уже прибыли в детский центр "Орленок" в Краснодарском крае. Группа из 71 ребенка находится в детском центре отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" в Якутске", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Якутии.

Кроме этого, власти оказывают помощь предпринимателям, пострадавшим от пожара. "Всего на территории села Бясь-Кюель зарегистрированы 63 предпринимателя. Убытки в результате пожара понесли восемь субъектов малого бизнеса, из них семь - в сфере сельского хозяйства, один автосервис", - сообщили в пресс-службе регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.

Региональный фонд развития предпринимательства разработал новый продукт, беззалоговый заем субъектам МСП и самозанятым, пострадавшим от пожара, под 1% при минимально возможном проценте годовых с отсрочкой платежа по основному долгу до одного года. Владельцу автосервиса направят адресную целевую субсидию через фонд развития предпринимательства в размере 450 тыс. рублей на восстановление автомастерской.

Также Северо-Восточный федеральный университет направил один миллион рублей на строительство домов в селе Бясь-Кюель.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В селе Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, жилые дома в селе построят до 10 октября. Пострадавшим жителям направят выплаты, будет определен ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью скота, им возместят утрату заготовленного сена и скота.