На дачах под Самарой ликвидировали открытое горение

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в садоводческом товариществе "Дубовый Гай" в Волжском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:28 (16:28 мск) пожар локализован, горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв. м. В 18:23 (17:23 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщается на сайте главка.

Изначально площадь горения дачных построек составляла 400 кв. м. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 72 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России - 41 человек, 14 единиц техники.