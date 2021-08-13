Тела трех мужчин обнаружили в одной из квартир Ярославля

ТАСС, 13 августа. Тела трех молодых мужчин обнаружены в одной из квартир дома на проспекте Толбухина в Ярославле, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщает СК по региону.

"В целях установления следственным путем всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственным отделом по Кировскому району города Ярославль СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным СК, при первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. "Не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - уточнили в ведомстве.