Лжезапросы о средствах на вакцину прислали на предприятия Поморья от имени властей региона

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Лжезапросы о выделении средств на закупку вакцины от коронавируса от имени правительства Архангельской области поступили в ряд предприятий региона, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы администрации области.

Два человека в пятницу сообщили по телефону горячей линии правительства Архангельской области, что им пришли электронные письма в виде официального обращения от регионального правительства. Оба письма направлены с адреса grachev.dvinaland@rambler.ru и содержат просьбу о финансовой помощи Архангельской области в приобретении вакцин от COVID-19.

"По сообщению обратившихся граждан, электронные письма оформлены на бланке правительства Архангельской области, содержат лжерегистрационные номера и не существующий в правительстве области номер телефона. Данные письма поступили в адрес крупных предприятий региона в виде выставленного на оплату счета", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, правительство Архангельской области не обращалось и не обращается с просьбой о материальной поддержке в приобретении вакцины от COVID-19. "Правительство Архангельской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и помнить, что все вакцинальные комплексы от COVID-19 поступают в регион исключительно через взаимодействие регионального Минздрава с федеральным ведомством и не предполагают финансовое участие граждан, предприятий и организаций, не осуществляющих полномочия в медицинской сфере на территории субъекта федерации", - указано в сообщении.

Как сказали ТАСС в пресс-службе, на сегодняшний день Архангельская область занимает четвертое место среди регионов России по темпам вакцинации. С начала прививочной кампании в регион поступило 342 674 комплекта вакцины. По состоянию на 13 августа 278 201 житель региона привит первым компонентом вакцины и 217 557 граждан получили полный вакцинальный комплекс от COVID-19. Ежедневно вакцинируется от трех до четырех тысяч человек.