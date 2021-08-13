Родители пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина опознали его тело

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Родители пропавшего 27 июля в Стамбуле россиянина опознали его тело, сообщили в пятницу в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Родители опознали тело, ведется подготовка к репатриации", - сказал собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 27 июля в Стамбуле пропал турист из России. В отеле, где проживал молодой человек, сообщили, что в номере обнаружены его личные вещи, включая документы и компьютер. В день исчезновения россиянин планировал отправиться на Принцевы острова.

В дипмиссии сообщили, что его тело было обнаружено на острове Бургазада около Стамбула.