Власти Мордовии заявили, что активного горения в заповеднике сейчас нет

ТАСС, 13 августа. Активное горение в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича, где с 3 августа тушат крупный пожар, на данный момент отсутствует, сообщил ТАСС глава Темниковского района Мордовии Сергей Кизим.

"Прошел дождь. Также сегодня проводили встречный отжиг. Пока после дождя активного горения нет", - сказал Кизим.

В ГУ МЧС по Мордовии информацию подтвердили, уточнив в беседе с ТАСС, что ситуация изменчива и локализация пожара пока не объявлена.

Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к пятнице 5 800 га, при этом площадь активного горения, по данным ЕДДС, составляла в пятницу 50 га.

По данным республиканского ГУ МЧС, к тушению привлечены более 1,4 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии. Участвуют добровольцы, привлечена авиация, парашютисты-десантники продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня. Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по республике, эвакуация людей не требуется.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.