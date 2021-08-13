Мэр Сочи заявил, что власти контролируют уровень рек из-за надвигающихся ливней

ТАСС, 13 августа. Власти организовали непрерывный контроль уровня воды в реках Сочи из-за надвигающихся затяжных дождей с грозами, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в пятницу.

"В Краснодарский край пришел мощный циклон. До 16 августа в крае действует штормовое предупреждение <...> По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи организован непрерывный контроль за уровнем воды в реках, ситуация мониторится в круглосуточном режиме", - сообщил он. Уточняется, что на местах также дежурят главы сельских округов, а городские службы работают в усиленном режиме.

По данным властей, в городе организован оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме до 16 августа. "Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации", - добавил Копайгородский.

Сообщается, что в Сочи ожидается прохождение затяжных дождей с грозами, в некоторых местах прогнозируются ливни. Кроме того, возможно возникновение смерчей над морем, а также подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

Ранее городские власти закрыли для купания все сочинские пляжи, а штормовое предупреждение продлено до утра воскресенья. Прохождение сильных осадков ожидается в ряде районов Краснодарского края, в некоторых из них уже введен режим чрезвычайной ситуации.