Полиция задержала женщину, бросившую младенца на детской площадке в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Женщина, которая бросила ребенка на скамейке детской площадки на северо-востоке столицы, задержана, она оказалась матерью ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок - ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина оставила новорожденного младенца во дворе дома на Ярославском шоссе.

Глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что ребенок госпитализирован, его обследуют. Ведомство начало доследственную проверку.