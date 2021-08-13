На дебошира рейса Сочи - Уфа завели дело после вынужденной посадки в Волгограде

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Самолет рейсом Сочи - Уфа совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за дебошира на борту, полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело. Как сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, дело просят передать следователям СК.

По данным следствия, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял бортпроводников, не выполнял их законные требования.

"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало передачу уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи - Уфа по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", - сообщила Марковская.